Ветеран Клавдия Курганова из Орехово-Зуева отметила 100-летие | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 18:03 Ветеран Клавдия Курганова из Орехово-Зуева отметила 100-летие Министерство социального развития московской области

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Поздравительную открытку и подарки в честь 100-летнего юбилея вручили Клавдии Алексеевне Кургановой в Орехово-Зуеве. Ветеран Великой Отечественной войны отмечает день рождения 2 мая.

В Министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что Клавдия Курганова — ветеран труда и труженица тыла. Она родилась в многодетной семье, рано узнала, что такое голод и нищета. С детства работала помощницей по дому.

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Клавдия Алексеевна отучилась в техникуме на бухгалтера, бралась за любую работу в войсковых частях. Впоследствии работала начальником финансового отдела.

В послевоенные годы отправилась на постоянное место жительства в Киргизию, где и встретила своего будущего супруга — Курганова Никиту Прокопьевича. За годы совместной жизни у них родилась дочь — Бутурлакина Нина Никитична.

В Орехово-Зуево переехала только в 2015 году. Сейчас о пожилой маме заботится дочь. У ветерана два внука и четыре правнука.

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