Ветеран из Шатуры получил юбилейную медаль к 80-летию Победы

Василию Болдырихину было 15 лет, когда началась война. Отец мужчины ушел на фронт.

Тогда семья проживала в деревне под Воронежем. Когда фашисты в 1942 году подошли к населенному пункту, Василий отправился рыть окопы.

На фронт юношу призвали в 1943 году. В составе войск МВД он прошел всю войну и встретил Победу.

«Юбилейная медаль к 80-летию Победы — это не только символ признания боевых и трудовых заслуг во фронтовые годы, но и знак нашей благодарности за работу в послевоенные годы, за восстановление страны из руин, за воспитание детей, за пример, который подают нам ветераны Великой Отечественной войны», — отметил Николай Прилуцкий.