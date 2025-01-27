Ветеран боевых действий провел урок мужества в школе № 2 в Воскресенске

Ветеран боевых действий на Северном Кавказе и руководитель военно-патриотического клуба «Шторм» Василий Мусатов провел урок мужества в школе № 2 в Воскресенске. Он пообщался с учениками 6 и 9 классов.
Во время урока школьники не только получили теоретические знания, но и освоили практические навыки. В обсуждении подняли важные темы: уважение к старшим, дисциплина и история родного города. Ученики поделились своими мыслями о том, что значит быть патриотом, какой вклад ребята могут внести в развитие страны.
Школьники проявили интерес к изучению истории своей страны. Такие уроки мужества помогают формировать у молодежи ответственность и гордость, а также вдохновляют на успехи в учебе.
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