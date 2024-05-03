Весенние итоги «Театрального поединка» подвели в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 14:05 Весенние итоги «Театрального поединка» подвели в Подмосковье Министерство культуры и туризма Московской области

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Весенняя серия игр пятого сезона проекта «Театральный поединок» завершилась в Подмосковье. В играх приняли участие 32 коллектива из 26 населенных пунктов. В Министерстве культуры и туризма региона рассказали о промежуточных итогах конкурса.

В следующий тур вышли 16 команд юношеских театральных коллективов из Орехово-Зуева, Дмитрова, Ликино-Дулева, Королева, Ногинска, Долгопрудного, Шатуры, Видного, Серебряных Прудов, Мытищ, Балашихи, Ивантеевки, Ступина, Наро-Фоминска и Красногорска. Команды ярко проявили себя в жанре актерской импровизации, показали таланты и умения, приобретенные на мастер-классах и образовательных мероприятиях проекта. Теперь участники снова встретятся осенью.

Министерство культуры и туризма Московской области Министерство культуры и туризма Московской области Министерство культуры и туризма Московской области Министерство культуры и туризма Московской области Министерство культуры и туризма Московской области Министерство культуры и туризма Московской области

Большой финал «Театрального поединка» пройдет 30 ноября сцене Московского Губернского театра. Полные результаты весеннего этапа можно посмотреть на официальном сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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