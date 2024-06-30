Вечеринка в честь Дня молодежи прошла в Мытищах

День молодежи отметили на площади дворца культуры «Яуза» в Мытищах. Здесь работало несколько зон для отдыха, прошли мастер-классы и концерт.
Жители округа назвали вечеринку самым грандиозным молодежным событием года в Мытищах. Праздник отметили концертом. На нем выступили коллектив школы танцев «Жара» и «Акварель DANCE», кавер-группы TYUNA-band и CRAZY BEATS, а также хэдлайнер — рэпер VERBEE.
Параллельно на площади работали фотозоны и локации для отдыха. Каждый мог поучаствовать в различных мастер-классах.