Вечер памяти народного артиста Марка Бернеса пройдет в Химках 16 августа

Вечер памяти народного артиста РСФСР Марка Бернеса пройдет в многофункциональном комплексе «Восход» в Химках. Жителям расскажут о жизни и творчестве артиста.

Марк Бернес стал широко известен благодаря ролям в фильмах о Великой Отечественной войне. Для гостей мероприятия исполнят известрые песни артиста.

«Фильмография Марка Бернеса насчитывает 35 картин. Самые известные из них — „Максимка“, „Женя, Женечка и „Катюша“, „Запасной игрок“, а также уже упомянутые „Два бойца“ и „Истребители“. На встрече мы расскажем о каждой из этих ролей более подробно. Вход свободный», — рассказала лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Кириллова.

Мероприятие пройдет в рамках масштабного патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

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