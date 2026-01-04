Вебинар для педагогов и родителей прошел в Домодедове

В округе состоялся образовательный вебинар, направленный на повышение уровня информационной защищенности подрастающего поколения среди педагогических работников и родителей. Главной целью мероприятия стала выработка эффективных механизмов предотвращения подростковой вовлеченности в экстремистские движения посредством формирования четкого алгоритма действий взрослых.

Участники познакомились с методами выявления манипуляций и инструментами конструктивного разговора с ребенком о возможных угрозах и последствиях взаимодействия с подобными сообществами.

Одной из ключевых тем обсуждения стал высокий уровень уязвимости современных подростков в цифровом пространстве. Эксперты подчеркнули, что современный мир настолько динамичен, что даже непродолжительное пребывание ребенка в определенной группе социальных сетей способно привести к серьезному влиянию на формирование мировоззрения и ценностей молодого человека.

Старший методист Центра «Ариадна» Дмитрий Журавлев особо отметил роль именно взрослого окружения ребенка в формировании его устойчивых моральных ориентиров.

Эксперты выделили три главных компонента, необходимых для построения надежного информационного иммунитета молодых людей: доверие, способность анализировать поступающую информацию и знание законов своей страны.