Более 13 тысяч человек проголосовали в первый день выборов в Воскресенске

Завершился первый день выборов в совет депутатов городского округа Воскресенск. Проголосовало свыше 13 тысяч человек, большинство из них сделали это дистанционно.

Явка на участках в первый день выборов составила 4235 человек, это около 4%. Еще 9161 человек или 8,6% выбрали дистанционное электронное голосование.

«Благодарю всех, кто нашел сегодня время и проявил свою гражданскую позицию, членов избиркомов — за работу на участках, органы правопорядка — за обеспечение безопасности при подготовке и проведении голосования», — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Напомним, в муниципалитете работают 83 избирательных участка. Все три дня голосования они открыты с 8:00 до 20:00.

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