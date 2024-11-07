Очередной гуманитарный груз в зону СВО отправили из Воскресенска

В Воскресенске собрали гуманитарный груз для поддержки бойцов специальной военной операции. Это уже восемнадцатая отправка, и помощь продолжают активно оказывать местные предприятия.

Компания «Сансипиэм» стала ярким примером поддержки военнослужащих. С 2022 года ее сотрудники и руководство регулярно направляют помощь на передовую. В общей сложности уже отправлено более 700 тонн гуманитарного груза, стоимость которого превышает 100 миллионов рублей. В этом списке не только продукты питания и вода, но и техника — внедорожники, мотоциклы, телевизоры, генераторы и даже рации.

Недавняя отправка направляется в Херсонскую и Запорожскую области. В этот раз на фронт передали не только предметы первой необходимости, но и письма, написанные школьниками городского округа. Ребята выразили свои пожелания солдатам и надежду на скорейшую победу.

«Предприятия нашего округа активно поддерживают бойцов, продолжая производить востребованную продукцию и внося вклад в общее дело. Важно, что сегодня мы видим рост и в производственной сфере, в том числе в импортозамещении», — отметил глава округа Алексей Малкин.

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