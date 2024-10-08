Выездную диспансеризацию провели для работников завода в Воскресенске

Медики Воскресенской больницы приехали для проведения осмотра на предприятие детского питания «Фаустово». За два дня более 40 работников завода прошли диспансеризацию.

Сотрудники промышленного предприятия оценили удобство такой акции. Выездной формат диспансеризации позволяет позаботиться о своем здоровье, не отпрашиваясь у работодателя. К тому же прохождение медицинского осмотра занимает гораздо меньше времени, чем при посещении поликлиники. Все желающие также сделали прививки от гриппа прямо на работе.

Следующий выезд медиков на завод состоится 15 октября. Диспансеризация дает возможность своевременно обнаружить опасные заболевания и принять меры для их лечения.

Врачи напоминают, что диспансеризацию особенно важно проходить людям с тяжелой наследственностью, если в семье есть случаи онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

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