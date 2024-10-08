Газоснабжение домов в селе Барановское восстановят после аварийного отключения к 15 ноября

Восстановительные работы по газоснабжению продолжаются в селе Барановское городского округа Воскресенск. Жители части домов остались без газа из-за неисправностей оборудования, угрожавших их безопасности.

В вентиляционных каналах и дымоходах зданий на улице Фабрики «Вперед» специалистами были обнаружены серьезные дефекты. Из-за них люди могли отравиться угарным газом, так как продукты сгорания оставались внутри помещений. В результате газ в этих домах отключили, чтобы устранить проблему.

В настоящее время подрядчик устанавливает в каждом из аварийных зданий новые системы вентиляции. Отверстия под вентиляционные каналы уже пробурили в трех домах. После завершения бурения рабочие начнут монтаж самих труб.

Представитель подрядной организации уточнил, что все работы идут по графику и должны закончиться в начале следующего месяца, после чего газоснабжение будет возобновлено. По плану это произойдет 15 ноября.

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