Победителей конкурса краеведов наградили в Воскресенске

Церемония подведения итогов окружного конкурса краеведческих работ состоялась в центральной библиотеке имени Инны Гофф в Воскресенске. В состязании участвовали жители муниципалитета в возрасте от 14 лет и старше.

Участники конкурса «Прогулки по Воскресенскому краю» проявили креативность. Все работы свидетельствовали об искренней любви и интересе жителей к своему краю.

Директор Воскресенской централизованной библиотечной системы Елена Барышникова и заведующая отделом краеведения библиотеки Елена Юрова поблагодарили всех, кто прислал на суд жюри свои работы. Победители получили дипломы и подарки.

Украшением мероприятия стал концерт струнного квартета «Рондо», музыка которого прекрасно дополнила теплую атмосферу в зале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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