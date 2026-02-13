В Вологодской области стартовал чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы

Московскую область в межрегиональной номинации представляют участники школьного лесничества «Лесные защитники» из МБОУ «Софринский образовательный комплекс» городского округа Пушкинский. Под руководством наставников Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО «Мособллес» юные лесничие отработали навыки определения видовой принадлежности и возраста деревьев, научились работать с лесными картами и использовать специальные измерительные инструменты.

Чемпионат стал местом для обмена опытом и демонстрации профессиональных знаний между школьными лесничествами из Московской, Вологодской и Костромской областей. Участие в подобных соревнованиях помогает школьникам развивать практические навыки и повышает интерес к профессиям лесной отрасли.

Проведение чемпионата и участие в нем юных лесничих способствует развитию движения школьных лесничеств и формированию у молодежи ответственного отношения к сохранению лесных ресурсов.