В подмосковном Ступино работники поисково-спасательного поста 334-й части «Мособлпожспаса» вскрыли дверь квартиры, в которой находились трое малолетних детей. Об этом сообщил старший смены Александр Щукин.

По его словам, в единую службу экстренных вызовов обратилась взволнованная женщина: она вышла на минуту к соседям, а ее дети в возрасте от двух до четырех лет закрыли дверь изнутри на задвижку.

«Вернувшись домой, женщина не смогла попасть в квартиру. Уговоры детей открыть дверь не имели результата, так как малыши не смогли справиться с задвижкой, и мать решила обратиться за помощью к спасателям», — рассказал Щукин.

Прибыв по указанному адресу, специалисты аккуратно вскрыли дверь, не повредив ее конструкцию, и обеспечили женщине доступ в квартиру. Дети были немного напуганы, но в медицинской помощи не нуждались. Мать поблагодарила спасателей за оперативную и профессиональную помощь.