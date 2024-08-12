Беременную женщину с кровотечением спасли в больнице Солнечногорска

Беременную женщину с кровотечением привезли в Солнечногорскую больницу на машине скорой помощи. Через 12 минут после поступления в приемный покой женщину прооперировали.

Врачей заранее предупредили о критической ситуации — пациентку с порога встретила команда медиков, была подготовлена операционная, на месте ждал неонатолог-реаниматолог. Во время УЗИ выяснилось, что было серьезное осложнение — предлежание плаценты.

«Еще до госпитализации врачи скорой помощи сделали все от них зависящее: женщине поставили катетер в обе руки, провели начальный этап инфузионной терапии, подавали увлажненный кислород через маску. На момент поступления пациентка была в тяжелом состоянии, но, главное, ее успели довезти, счет шел на минуты», — рассказала акушер-гинеколог Солнечногорской больницы Людмила Овчинникова.

Женщину прооперировали, а ребенка извлекли в состоянии асфиксии. Врачи стабилизировали его состояние и транспортировали в палату интенсивной терапии акушерского отделения, где перевели на искусственную вентиляцию легких.

«Солнечногорские врачи совершили настоящий подвиг: они спасли жизнь и матери, и ребенку. Малейшее промедление могло закончиться трагедией. Это был тяжелый акушерский случай. Хочу напомнить, что для медицинских работников в Московской области действуют меры поддержки», — рассказала исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Консультировала и согласовывала тактику лечения реанимационная бригада Московского областного перинатального центра. После улучшения состояния женщину с ребенком транспортировали туда, где их и подготовили к выписке.

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