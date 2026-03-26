В «Сколково» прошел спецкибертурнир по игре «Мир танков»

В инновационном центре «Сколково» в Москве состоялся спецкибертурнир по российской видеоигре «Мир танков». Мероприятие прошло в рамках Всероссийской просветительской акции «Диктант Победы — 2026».

Турнир был организован в новом формате для популяризации знаний об истории Великой Отечественной войны среди молодежи. В соревновании приняли участие учителя истории, гейм-блогеры и организаторы акции «Диктант Победы».

Перед началом турнира прошла конференция с участием представителей Российского военно-исторического общества (РВИО), «Ростелекома», Агентства креативных индустрий Москвы, фонда «Сколково» и разработчика видеоигры «Мир танков» компании «Леста игры».

Научный сотрудник РВИО, участник программы «Время Героев» Николай Орлов отметил, что с 2003 по 2018 год в компьютерных играх роль СССР во Второй мировой войне не отражалась совсем. Сейчас ведется работа с отечественными разработчиками видеоигр, чтобы исправить ситуацию.

«Наша игра не только про развлечения, но и про историю и сохранение памяти. Очень важно помнить о подвиге советского народа», — сказал директор по маркетингу «Мир танков» группы компаний «Леста игры» Владислав Полевик.