В Шатурской больнице работает новая процедурная медсестра

В отделении противоопухолевой лекарственной терапии Шатурской больницы теперь трудится процедурная медицинская сестра Екатерина Сафонова. Она начала работать там в июле этого года.

Екатерина окончила Шатурский медицинский колледж в прошлом году. Сначала набиралась опыта в хирургическом отделении местной больницы, а потом решила попробовать свои силы в московской клинике имени Боткина. Однако вскоре вернулась в родной город, чтобы помогать землякам.

Заведующая отделением Светлана Мастерова рассказала, что новая сотрудница быстро осваивает тонкости работы и уже стала надежной частью команды. Екатерина поделилась, что коллектив встретил ее тепло и дружелюбно, а руководство и старшие коллеги стали внимательными наставниками.

Молодая медсестра планирует нарабатывать практический опыт и продолжать учиться, повышая свою квалификацию. Возвращение молодых специалистов в родные города укрепляет здравоохранение Подмосковья.