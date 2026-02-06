В Шатуре не прекращаются работы по уборке снега

В городе Шатура продолжается интенсивная борьба со снежной стихией. Снегопад начался вечером и пока не собирается заканчиваться. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме.

Спецмашины патрулируют основные магистрали с девяти вечера до шести утра. Они не только очищают дороги от снега, но и сразу обрабатывают их противогололедными реагентами.

Заместитель директора по ремонту и содержанию дорог Мария Махначева рассказала, что у дорожных служб есть строгий план. В первую очередь они приводят в порядок самые опасные участки, уделяя особое внимание дорогам с интенсивным движением и автобусным маршрутам.

Водители спецтехники работают с энтузиазмом, но признаются, что припаркованные на обочинах автомобилей сильно мешают их работе. Дорожники просят автовладельцев не оставлять машины на пути следования спецтехники, чтобы не тормозить уборку снега.

Город продолжают чистить без остановки. В шесть утра на вахту заступит новая смена, и арсенал техники значительно увеличится. К машинам присоединятся бригады рабочих с лопатами. Все службы максимально включены в работу.