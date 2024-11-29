Дом культуры и спортцентр отремонтируют в Серпухове

Глава округа Сергей Никитенко и его заместитель Павел Гущин проверили ход ремонта. В Доме культуры завершили реконструкцию кровли — она теперь трехъярусная. Работы разделили на два этапа, и к концу этого года все выполнено. Благодаря новой крыше, занятия кружков теперь будут проходить в комфортных условиях, без опасения из-за дождя или снега.

Сейчас обновляется входная группа здания. Старую плитку демонтировали, ведутся работы по укреплению фундамента и обновлению фасада. В этом Доме культуры действует пятнадцать клубных формирований, среди которых особенно выделяется ансамбль «Подсолнушки» — дети с радостью приходят на репетиции.

В спортивном центре «Надежда» завершили монтаж систем отопления и водоснабжения. Полы подготовили для укладки специального покрытия. Глава округа напомнил подрядчику о необходимости строгого соблюдения сроков и качественного выполнения работ.

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