Дороги к участкам многодетных семей обустроят в деревне Афанасово

В городском округе Щелково активно ведутся работы по асфальтированию дорог, ведущих к участкам для многодетных семей.

Специалисты уже завершили работы в Аксиньино. В деревне Афанасово асфальтирование дорог близится к завершению — новое покрытие появилось сразу на нескольких улицах. Работы также начались в селе Петровское, а вскоре приступят к обновлению дорог в Новопареево.

Всего в этом году в городском округе обновят порядка 26 дорог, общая площадь ремонта составит более 120 тысяч квадратных метров. Большинство дорог уже сделано, оставшиеся заасфальтируют в ближайшее время.