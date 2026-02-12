В России пройдет зимний учет водоплавающих птиц «Серая шейка-2026

17 и 18 января в России состоится традиционный зимний учет водоплавающих птиц «Серая шейка-2026». Специалисты отмечают, что данная инициатива становится все более актуальной на фоне климатических изменений. Все больше птиц, включая обитателей Подмосковья, отказываются от миграции из-за незамерзающих водоемов и подкормки со стороны людей.

Зимний учет позволяет определить значимость «холодных зимовок» для птиц, а также выяснить, какие виды чаще всего не улетают в Европу, Индию, Китай и Юго-Восточную Азию. Учет проводят в основном специалисты, однако активное участие бердвотчеров и любителей природы делает результаты более полными и детальными.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул: «Мониторинг массовых видов и их местообитаний имеет практическое значение для экологов, поскольку данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами состояния водоемов, водно-болотных угодий и других экосистем».

Курировать проведение акции будет Союз охраны птиц России. На сайте организации опубликован список координаторов, которые окажут помощь участникам учета. Подробности можно найти по ссылке: https://rbcu.ru/news/press/39528/.