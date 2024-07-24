Минсельхозпрод Подмосковья: базу данных в сфере сельского хозяйства введут в России

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Базу данных об органическом сельском хозяйстве введут в России. Такое решение приняли на заседании профильных технических комитетов по стандартизации, рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья.

Как рассказали в министерстве, сбор статистических данных поможет увидеть актуальную картину состояния производства органической продукции в стране. На заседании также предложили внедрить такой механизм на территории Евразийского экономического союза.

После введения изменений аккредитованные органы начнут агрегировать, анализировать данные и собирать их в статистический массив.

«Так, в Минсельхозе России будет собрана вся актуальная информация по российскому органическому производству, что позволит вести актуальную и объективную статистику. Эти статические данные помогут отражать реальную картину в международных отчетах, что в дальнейшем упростит интеграцию сведений и обеспечит их достоверность в отношении России», — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что Подмосковье вошло в топ-3 регионов по количеству сертифицированных производителей органической продукции по результатам первого полугодия 2024 года.

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