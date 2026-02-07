В Реутово коммунальные службы справляются с расчисткой снега на железнодорожной станции

В Московской области продолжается снегопад. За последние сутки в регионе выпала почти половина месячной нормы осадков. В таких погодных условиях крайне важна эффективная работа коммунальных и транспортных служб.

На железнодорожной станции «Реутово» сотрудники с раннего утра и до позднего вечера непрерывно расчищают территорию. Они очищают пассажирские платформы, пешеходные переходы, подходы к станции и пути в пределах станционной зоны. Особое внимание уделяется контактному рельсу и стрелочным переводам, так как от их состояния зависит движение поездов.

Благодаря оперативным действиям персонала Московско-Курского региона Московской железной дороги и подрядных организаций, пригородные поезда следуют по расписанию. Пассажиры отмечают, что на станции передвигаться безопасно: платформы и ступени вовремя очищены и посыпаны противогололедными материалами.

Пока зима не отступит, работы по расчистке снега будут продолжаться в круглосуточном режиме. Это обеспечит жителям Реутова и окрестностей стабильную и безопасную транспортную связь со столицей.