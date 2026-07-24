В Раменском округе продолжается строительство нового учебного корпуса для гимназии

В Раменском муниципальном округе на улице Северное шоссе продолжается строительство нового учебного корпуса на 500 мест для местной гимназии. Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области, завершение строительства запланировано на 2027 год.

На данный момент строительная готовность объекта составляет 23%. На площадке работают 38 специалистов и две единицы техники. Основные усилия направлены на возведение надземной части здания. Монолитные стены, колонны и перекрытия первого и второго этажей выполнены на 85%, третьего этажа — на 25%. Строители также начали кладку наружных стен из газоблоков, монтаж внутренних кирпичных перегородок и магистральных инженерных сетей в цокольном этаже.

Подготовительный этап строительства полностью завершен. Специалисты выполнили устройство котлована и все монолитные конструкции нулевого цикла, смонтировали временное ограждение стройплощадки, организовали электроснабжение, видеонаблюдение и подъездные пути.

Новый корпус будет соединен с существующим зданием гимназии теплым переходом на уровне второго этажа. Здесь разместятся учебные кабинеты, лаборатории, спортивные залы, творческие пространства, столовая, медицинский блок и административные помещения. На прилегающей территории оборудуют спортивные площадки, зоны отдыха и пространство для проведения общешкольных мероприятий.