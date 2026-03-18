В Пушкинском округе начали работы для профилактики подтоплений

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и его заместители приняли участие в еженедельном совещании под председательством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Они рассмотрели на встрече вопросы, связанные с весенними паводками.

На фоне потепления в регионе растет риск подтоплений. Всего на территории Пушкинского округа находятся 28 гидротехнических сооружений, 25 из которых считаются муниципальной собственностью.

В течение последних пяти лет специалисты реконструировали в Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске три объекта, которые регулируют уровень воды в реках.