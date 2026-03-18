В Пушкинском округе начали работы для профилактики подтоплений
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и его заместители приняли участие в еженедельном совещании под председательством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Они рассмотрели на встрече вопросы, связанные с весенними паводками.
На фоне потепления в регионе растет риск подтоплений. Всего на территории Пушкинского округа находятся 28 гидротехнических сооружений, 25 из которых считаются муниципальной собственностью.
В течение последних пяти лет специалисты реконструировали в Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске три объекта, которые регулируют уровень воды в реках.
Для наблюдения за ситуацией в округе разместили пять датчиков, в автоматическом режиме передающих показания уровня воды для оперативного реагирования на внештатные ситуации. Также муниципалитет получил резерв техники, предназначенной для ликвидации подтоплений.
Специалисты занимаются мониторингом дворовых территорий, обустройством колодцев и расчисткой ливневых стоков. Коммунальщики определили 21 адрес, где в летний период планируется провести работы по устранению проблем с водоотведением.
Также они начали поэтапно переходить с зимнего формата работы на весенний. Работники коммунальных служб приступили к ремонту дорог и устранили 1512 ям.