Главный городской фонтан отреставрируют в Подольске к 5 декабря

Работы по благоустройству начались в сквере Поколений в Подольске. Открытие городского пространства намечено на День воинской славы России, 5 декабря

Специалисты полностью обновят главный городской фонтан. На месте старой чаши появится новая, из архитектурного бетона. Она будет выполнена в едином стиле со стелой «Подольск — город трудовой доблести», которую установят в сквере.

Сейчас рабочие заканчивают демонтаж оборудования, готовят основание под стелу и занимаются мощением новых дорожек. Памятный знак готов на 20%, формы для барельефа — на 60%.

Сотрудники Водоканала после установки фонтана займутся пусконаладочными работами, которые запланированы на весну 2025 года. Водяные струи будут подсвечиваться. Также в сквере проведут

озеленение, появятся новое освещение и видеонаблюдение, урны, скамейки и качели.

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