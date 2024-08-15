Администрация Подольска поможет в подготовке ведомственных котельных к зиме

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с представителями министерства обороны прошло в Подольске. Участники обсудили подготовку к зиме двух ведомственных котельных на улицах Кирова и Маштакова.

При проверке готовности котельных к отопительному сезону специалисты муниципалитета установили, что ремонт оборудования в котельной на улице Кирова начнется только в начале сентября.

«Проинформируем профильное ведомство о серьезном нарушении сроков, направим письма в Подольскую городскую прокуратуру и правительство региона. Вместе с этим рассмотрим возможность переключения абонентов с этих котельных на другие», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Также планируется переподключить два дома на проспекте Юных Ленинцев от ведомственной котельной к муниципальной в Сыровском тупике. Кроме того, в 2025 году к «Подольской теплосети» от котельной предприятия подключат дом № 1 на Сосновой улице.

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