Системы дистанционного мониторинга давления установят на котельных в Подольске

В Подольске продолжается подготовка к отопительному сезону. Специалисты установят на котельных датчики давления и температуры для дистанционного мониторинга.

Подготовку к отопительному сезону обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Специалисты устанавливают автономные устройства с датчиками температуры и давления с системой передачи данных. Они монтируются в стандартный резьбовой разъем для манометра. Власти также проверили сроки установки оборудования ресурсоснабжающими компаниями.

Специалисты «Подольской теплосети» проведут гидравлические испытания 15 сентября, устранят неполадки и проведут повторную проверку.

Опрессовка сетей центрального теплоснабжения завершена. Готовятся документы по итогам подготовки.

Отметим, на территории округа работают 93 котельные.

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