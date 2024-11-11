Детскую площадку модернизировали на улице Долгого в Подольске

Работа по созданию безопасной и привлекательной среды для детей и взрослых продолжается в муниципалитете. На днях завершилось обновление еще двух объектов.

На игровой площадке, расположенной на улице Долгого в Подольске, появились качели, новый игровой комплекс и балансир. Площадь объекта составляет 200 квадратных метров.

Модернизировали также спортивную площадку около дома № 12 в деревне Лаговское. На площади 100 квадратных метров установили современные тренажеры. Теперь жители самого разного возраста смогут заниматься физкультурой на свежем воздухе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в программу благоустройства в регионе вошли 90 мест. Это 24 пешеходные площади, 12 парков, 14 скверов, восемь детских скверов, 12 лесопарков и 13 катков и скейтпарков. Большинство из них уже открылись, еще 29 заработают до конца года.

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