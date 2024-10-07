Сотрудники Следственного комитета провели мастер-класс для кадетов в Подольске
Круглый стол «Будущее начинается сегодня» состоялся в гимназии имени Подольских курсантов. Работники Следственного комитета России научили кадетов снимать отпечатки пальцев и создавать фотороботы.
Два кадетских класса появились в учебном заведении в 2024 году. Их воспитанники, кроме математики и обществознания, углубленно изучают криминалистику.
Следователи, в том числе заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Игорь Дойников, рассказали ребятам о тонкостях своей работы и необходимых для поступления в профильные вузы экзаменах.
Также для гимназистов педагоги центра IT-CUBE провели мастер-класс. Кадеты попробовали самостоятельно обработать отпечатки пальцев, а также выполнить фоторобот находящегося в розыске человека по чертам его лица.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».