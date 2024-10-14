Спортивные соревнования школьной лиги начнутся в Подольске 30 октября

Первые спортивные соревнования Подольской школьной лиги стартуют в городском округе в октябре. Жеребьевка турнира пройдет во дворце молодежи 17 октября.

Единая школьная лига появилась в Подольске летом 2024 года в рамках областного проекта и объединила юных спортсменов муниципалитета. Власти городского округа помогли школьникам купить экипировку. Каждое учебное заведение самостоятельно выбирало цвета формы и создавало символику.

Участники лиги тренируются на базе своих школ, а сами состязания будут проходить на спортивных площадках города. Торжественного открытие турнира пройдет 30 октября в спортивном центре «Юность».

Организаторы создали в социальных сетях специальные аккаунты, чтобы болельщик могли поддерживать свои команды, делиться новостями, фотографиями и видео.

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