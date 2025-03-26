В Подмосковье выберут подрядчиков для капремонта многоэтажек

В Московской области проходит предварительный отбор подрядчиков для капремонта многоквартирных домов. Чтобы участвовать в конкурсе, организация должна входить в реестр квалифицированных. Это гарантия того, что работы будут выполнены качественно и в срок.
Предварительный отбор на включение в реестр проводит Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в соответствии с постановлением правительства России № 615.
Подать заявку можно через электронную систему «РТС Тендер».
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