В Подмосковье выберут подрядчиков для капремонта многоэтажек

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства МО

В Московской области проходит предварительный отбор подрядчиков для капремонта многоквартирных домов. Чтобы участвовать в конкурсе, организация должна входить в реестр квалифицированных. Это гарантия того, что работы будут выполнены качественно и в срок.

Предварительный отбор на включение в реестр проводит Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в соответствии с постановлением правительства России № 615.

Подать заявку можно через электронную систему «РТС Тендер».

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