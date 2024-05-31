Международный парусный турнир Tenzor International Cup стартовал в Подмосковье

Первый гоночный день первого этапа международного парусного турнира Tenzor International Cup стартовал в Подмосковье. В нем приняли участие 30 команд и 125 яхтсменов из шести стран, в том числе девять участников Олимпийских игр и более 15 поделителей и призеров чемпионата мира и Европы.

Как рассказали в подмосковном Минкультуры, участники соревновались в динамичных гонках с пересадками на спортивных яхтах класса MX700. В состав жюри вошли 10 экспертов международного уровня под руководством Анны Деяновой. ПО результатам турнира 2 июня определят победителей и призеров, а также разыграют специальные номинации.

В ведомстве напомнили, что первый этап регаты посвятили памяти первого председателя президиума Всероссийской Федерации парусного спорта Игоря Ченцова. При его участии в России прошли десятки крупных народных соревнований и семинаров.

Турнир проводят в России с 2020 года, а в 2022 году он получил звание международного. В этом голу призовой фонд составит два миллиона рублей.

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