В Подмосковье с начала года ввели почти 1,3 тысячи МВА трансформаторной мощности

В городских и муниципальных округах Московской области с начала 2026 года ввели в эксплуатацию почти 1,3 тысячи МВА трансформаторной мощности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья

За девять месяцев специалисты компаний построили и реконструировали 2529 трансформаторных подстанций. Более 1,1 тысячи из них модернизировали с заменой силового электрооборудования, еще более 1,4 тысячи построили и ввели в эксплуатацию. Также построили и реконструировали почти 3,3 тыс. км линий электропередачи, включая примерно 1,2 тысячи километров воздушных и 273 километров кабельных линий напряжением 0,4–10 кВ.

В марте энергетики завершили реконструкцию распределительной трансформаторной подстанции в Видном Ленинского городского округа. Объект обеспечивает электроснабжение 26 многоквартирных домов, где живут около четырех тысяч человек, а также двух детских садов, двух центральных тепловых пунктов, двух канализационных насосных станций и двух водозаборных узлов.

В апреле модернизировали ТП-52 в Чехове. От подстанции на Лопасненской улице получают электроэнергию средняя общеобразовательная школа, детский сад, поликлиника и жилой сектор.

В сентябре модернизировали РП-30, ТП-29 и ТП-35 в деревне Давыдово Орехово-Зуевского городского округа. Оборудование 1978 года постройки перенесли из здания котельной на отдельную площадку, смонтировав две блочные комплектные трансформаторные подстанции с четырьмя трансформаторами по 1 000 кВА каждый. Обновленные объекты обеспечивают работу водозаборного узла, промышленных площадок и квартальной котельной, от которой отапливают 50 многоквартирных домов с более чем 10 тысячами жителей.

«Энергетики Московской области наращивают темпы обновления распределительного комплекса. Запланированные на год объемы — по линиям и трансформаторной мощности — позволяют говорить о системном развитии сетей и повышении качества электроснабжения потребителей», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Всего в 2026 году по инвестиционной программе «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» планируют построить и реконструировать почти 3,9 тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 1,7 тысячи МВА трансформаторной мощности.