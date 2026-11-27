В Доме правительства Московской области 26 ноября заместители глав муниципалитетов, для которых этот отопительный сезон стал первым в должности, познакомились с работой ЖКХ-Центра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заместитель министра энергетики Подмосковья Дмитрий Крашенинников и директор ЖКХ-Центра Виктор Коновалов рассказали о цифровой системе мониторинга и управления теплоснабжением. Платформа контролирует параметры теплосетей в режиме онлайн, ускоряет устранение инцидентов и повышает качество коммунальных услуг для жителей.

Особое внимание уделили замкнутому циклу работы с обращениями граждан: от сигнала через интернет-порталы, приложения, соцсети и горячие линии до маршрутизации в профильное ведомство, контроля сроков исполнения и обратной связи заявителю. Система автоматически выявляет проблемные точки по всплескам однотипных жалоб из одного района, что позволяет реагировать на ситуацию до того, как она станет массовой.

«Мы давно перестали относиться к цифровизации как к модному проекту — это рабочая необходимость. На сегодняшний день датчики контроля установлены на 2469 котельных и 1294 ЦТП Подмосковья», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По его словам, цель встречи — дать руководителям на местах практический инструментарий для оперативного управления коммунальной инфраструктурой в муниципалитетах и выстроить единый подход к решению отраслевых задач.