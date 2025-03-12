В Подмосковье рассказали, кто обеспечивает чистоту территорий региона

Результат работы инспекторов — чистые дворы, ухоженные входные группы и безопасные детские площадки. Труд работников министерства по содержанию территорий жители Подмосковья видят каждый день.

Работу сотрудников не всегда получается оценить по достоинству, так как они не выполняют уборку сами, а поручают задания поднадзорным службам. Когда специалисты организаций знают, что их бездействие может иметь последствия, то работают качественнее.

Рабочий день инспекторов начинается раньше запланированного расписания. Поручения приходят с восьми утра и заканчиваются после девяти вечера. К выполнению заданий инспекторы приступают сразу. Каждый сотрудник несет персональную ответственность за отработку каждого обращения.

Начальники и заместители отделов проводят утренние совещания, на них ставят цели и задачи на день, передают поручения, а также уточняют изменения в законах и дают рекомендации по отработке обращений.

В ведомстве отмечают, главная задача инспекторов — сделать проживание в домах Московской области максимально комфортным для жителей.