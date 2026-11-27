Жителям Московской области рекомендуют установить автономные дымовые пожарные извещатели в квартирах и частных домах. Об этом сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

В первую очередь приборы советуют ставить там, где живут семьи с детьми, пенсионеры, одинокие люди и жители с ограниченными возможностями здоровья. Автономный извещатель работает от обычной батарейки, не требует прокладки проводов, подключения к электросети или сложного монтажа, поэтому установить его можно самостоятельно по инструкции производителя.

Размещать прибор лучше на потолке в жилых комнатах и спальнях, поскольку дым при возгорании поднимается вверх. Важно избегать установки рядом с вентиляционными отверстиями, кухонными плитами и другими источниками пара или пыли. Для исправной работы нужно периодически проверять устройство кнопкой тестирования, своевременно менять элементы питания и не реже одного раза в полгода очищать корпус и дымовую камеру от пыли.

«Автономный дымовой извещатель работает от обычной батарейки, не требует прокладки проводов, подключения к электросети или сложного монтажа, поэтому установить его можно самостоятельно по инструкции производителя», — подчеркнул начальник территориального управления № 5 Владимир Пискун.

По его словам, возгорания в жилом секторе нередко происходят внезапно и представляют наибольшую опасность ночью, когда спящий человек может слишком поздно почувствовать запах дыма. Специалисты напоминают, что прибор не отменяет базовых правил осторожности: нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы, перегружать сеть и пользоваться неисправной проводкой. При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно позвонить по единому номеру 112, предупредить окружающих и покинуть опасную зону.