Итоги работ инспекторского состава за неделю подвели в Подмосковье

Инспекционный состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проводит проверки состояния дворовых, общественных и придомовых территорий. В сотрудничестве с управляющими компаниями осуществляется ремонт подъездов, детских площадок и фасадов многоквартирных домов. В период с 23 по 27 сентября прошли работы по благоустройству территорий в различных городских округах области.

В Волоколамском округе выполнили ремонт резинового покрытия детской площадки у дома № 45 в селе Ивановское. В Фрязине заменили разбитое стекло в подъезде № 4 дома № 2Б на Московской улице. На территории Раменского установили новый мусорный контейнер возле дома № 24 на улице Михалевича. В Лотошине провели герметизацию и теплоизоляцию трубопровода водоотведения в доме № 2 по улице Микрорайон в селе Микулино.

В Талдомском округе спилили аварийное дерево на территории детского сада «Кораблик» в селе Темпы. В Звёздном городке отремонтировали ступени входа в дом № 64 в одноименном поселке. В Павловском Посаде уборка коснулась территории контейнерной площадки на улице Белинского. В Ступино привели в порядок отмостку дома № 10 по улице Тимирязева в поселке Михнево. В Черноголовке восстановили мягкую кровлю дома № 3А на улице Коммунальной.

В Щелкове провело герметизацию межпанельных швов дома № 1А по улице Беляева. В Коломне убрали дворовую территорию у дома № 48 на проспекте Кирова. В Котельниках выполнен текущий ремонт кровли дома № 20 на улице Новой. В Чехове восстановили игровой элемент «карусель» рядом с домом № 18 в деревне Манушкино. Кроме того, в Одинцовском округе провели кронирование и опиловку деревьев в поселке Летний Отдых, а в Лыткарино восстановили ограждение газона после земляных работ у дома № 11 на Пионерской улице.

Еженедельные работы инспекторского состава помогают в благоустройстве Московской области. В ходе реализации программы благоустройства повышается уровень жизни граждан, зарегистрированных на территории региона.

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