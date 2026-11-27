С начала года жители Подмосковья подали через региональный портал госуслуг более девяти тысяч заявлений на присвоение спортивных разрядов. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Заявление могут подать московские областные спортивные федерации, представляющие интересы спортсмена, претендующего на присвоение разряда. Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы. Искусственный интеллект, внедренный в услугу, распознает прикрепленные документы и выявит некорректно загруженные файлы.

В рамках услуги можно получить разряд «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд». Для этого спортсмену необходимо выполнить нормы, требования и условия их выполнения, установленные Минспортом России для соответствующего вида спорта.

Услуга доступна в разделе «Прочее» — «Спорт и досуг». Предоставляется она бесплатно, решение поступает в личный кабинет заявителя на региональном портале.