В Московской области прошло итоговое заседание межведомственной комиссии по снижению недоимки по платежам за использование лесов за 2026 год. Об этом сообщили в Комлесхозе Московской области.

За 10 месяцев 2026 года в федеральный бюджет поступило более 2,2 миллиарда рублей от использования лесов, в бюджет Московской области — 0,2 миллиарда рублей. Службой судебных приставов за истекший период взыскано задолженности на сумму 45 миллионов рублей.

В работе комиссии участвовали представители УФССП и УФНС по Москве и Московской области, сотрудники Комлесхоза и «Мособллеса», а также арендаторы лесных участков, допустившие нарушение сроков внесения арендной платы.

Должники дали пояснения о причинах задержки оплаты. Со всеми провели работу по разъяснению необходимости своевременных платежей и определили сроки погашения. Арендаторов предупредили о мерах принудительного взыскания в случае непогашения долга.

«Проведение работы с должниками — это реальная возможность повысить не только доходную часть бюджетной системы Российской Федерации, но и платежную дисциплину плательщиков», — отметила заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Доронина.