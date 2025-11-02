В Подмосковье напомнили о штрафах за неправильную утилизацию шин

Старые автомобильные покрышки нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором — это нарушение закона и угроза для экологии. Шины относятся к отходам 3–4 класса опасности, их разложение занимает до 200 лет.

Если оставлять покрышки на контейнерных площадках, они становятся убежищем для грызунов и насекомых, при осадках из них вымываются токсичные вещества, а при нагреве выделяются вредные испарения. Кроме того, покрышки легко воспламеняются, и их горение особенно опасно для окружающей среды. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов напомнил, что утилизация шин — важная часть экологической работы в регионе.

Региональные операторы не вывозят резину на обычные мусорные полигоны, так как для нее предусмотрена отдельная система переработки. За выброс шин в местах сбора бытовых отходов предусмотрены штрафы — до двух тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч для должностных лиц и до 250 тысяч для организаций. Напомним, сдать покрышки можно на специальные контейнерные площадки, в пункты «Мегабак» или на заводы по переработке.