В Подмосковье начали принимать заявки на первенство и чемпионат по гольфу

Федерация гольфа Московской области начала принимать заявки на участие в двух крупнейших региональных турнирах в этом сезоне. Стартовала регистрация на первенство и чемпионат, сообщила пресс-служба федерации.

Первенство Московской области пройдет с 30 июня по 2 июля на поле Гольф & Яхт-клуба «Пестово», расположенного на берегу Пестовского водохранилища. К участию допустили юниоров и юниорок в возрасте от 17 до 18 лет, а также юношей и девушек со II спортивным разрядом и выше или показателем гандикапа в 18,0 и лучше.

Чемпионат состоится с 27 по 29 августа. Его главным партнером выступит компания «Лига Ставок». Сам турнир пройдет на поле Golf & Country Club Agalarov, спроектированном архитектором Кэлом Олсеном. В соревнованиях будут участвовать спортсмены 2012 года рождения и старше, у которых показатель гандикап соответствует 18,0 или лучше.

«Первенство и чемпионат Московской области — это не просто соревнования, а фундамент развития гольфа в регионе. Мы видим, как с каждым годом растет уровень подготовки игроков, усиливается конкуренция, расширяется география участников», — заявил первый вице-президент Федерации гольфа МО Алексей Жарич.

Он отметил, что Подмосковье становится центром притяжения для российского гольфа, а в этом году всех ждут «яркие матчи, новые имена и настоящие спортивные открытия».

Программа соревнований включает один тренировочный день и два игровых. В них будут участвовать сильнейшие спортсмены областной сборной, в числе которых Алиса Молоканова, Артем и Кирилл Дунаевы.

Ранее в Подмосковье прошел седьмой региональный турнир «Лига будущих чемпионов», в котором участвовали школьники 2-7 классов.