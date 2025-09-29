В Подмосковье 74% жилых домов подключено к отоплению

В Подмосковье активно подключают многоквартирные дома к центральному отоплению. Сейчас тепло уже пришло в 74% жилых зданий региона. Помимо этого, 99% объектов социальной сферы уже отапливаются.

Практически все дома подключили к отоплению в Балашихе, Бронницах, Королеве, Коломне, Лобне, Люберцах, Наро-Фоминском округе, Реутове и Ступине.

Согласно плану, все жилые дома должны быть обеспечены теплом до 1 октября, после чего начнется подключение промышленных предприятий. В Министерстве энергетики Московской области сообщили, что вся система теплоснабжения региона полностью готова к зиме. За процессом следят специалисты: они мониторят ситуацию, учитывают обращения жителей, в том числе из социальных сетей, и оперативно устраняют неполадки. Такой подход позволяет провести запуск отопительного сезона постепенно и без сбоев.