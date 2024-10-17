Краеведческую экскурсию провели в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

Экскурсия под названием «Жемчужина Воскресенска» состоялась в усадьбе Кривякино. Жители и гости города получили массу позитивных впечатлений.

Посетители усадьбы совершили прогулку по осеннему парку в сопровождении экскурсовода, который увлекательно рассказывал им о достопримечательностях этого уникального места. Участники мероприятия узнали о происхождении названия имения, о жизни его владельцев и обитателей, посмотрели на уникальную восьмилучевую систему.

Парк усадьбы регулярно посещает множество местных жителей и приезжих из других регионов. Они наслаждаются прогулками по территории, где есть уютные беседки для отдыха, пруд с утками и липовые аллеи.

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