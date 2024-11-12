Школа для детей с ОВЗ в Наро-Фоминске провела мастер-классы

В Наро-Фоминской школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья прошли открытые занятия в новых мастерских. Пространство швейной и столярной мастерских обновлено в рамках федерального проекта «Современная школа».

В светлом, отремонтированном помещении установлено современное оборудование, что открывает новые возможности для творческого развития учеников. Здесь теперь реализуется образовательная программа «ДОБРОШКОЛА», которая помогает детям с ОВЗ развивать навыки и уверенность в себе.

Швейная мастерская теперь оснащена высокотехнологичными швейными машинами, способными прошивать 170 различных строчек. Татьяна Котровская, опытный педагог, отметила, как радуются ученицы при освоении новых машин. Например, восьмиклассницы недавно учились делать декоративные строчки, а девятиклассницы уже шили платья, применяя полученные знания.

«Современные машины позволяют шить более сложные изделия, и наши ученицы с удовольствием осваивают их, развивая свои навыки», — рассказала Татьяна Вячеславовна.

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