Детский турнир по настольному теннису пройдет в Павловском Посаде 30 ноября
Детский турнир по настольному теннису пройдет в Павловском Посаде 30 ноября и 1 декабря. Его посвятят памяти почетного работника профессионального образования России и тренера Владимира Люсина,
Как рассказали в региональном Минспорте, в турнире примут участие мальчики и девочки до 12 лет, а также юноши и девушки до 16 лет. Для них проведут развлекательные мероприятия и мастер-классы.
Зарегистрироваться на турнир можно по ссылке. Для зрителей вход будет свободным.
Соревнования начнутся в 09:00, а официальное открытие состоится 30 ноября в 13:00.
Подмосковье вошло в число самых читающих регионов России
Хакеры украли секретный документ ВСУ по защите от дронов
Падение обломков дрона на жилые дома в Краснодарском крае попало на видео
На кладбищах США растет число могил воевавших за ВСУ американцев
Врачи медцентра имени Рошаля спасли девочку с инсультом
Экс-замглавы МЧС Гурович вышел на свободу по УДО
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте