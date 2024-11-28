Детский турнир по настольному теннису пройдет в Павловском Посаде 30 ноября и 1 декабря. Его посвятят памяти почетного работника профессионального образования России и тренера Владимира Люсина,

Как рассказали в региональном Минспорте, в турнире примут участие мальчики и девочки до 12 лет, а также юноши и девушки до 16 лет. Для них проведут развлекательные мероприятия и мастер-классы.

Зарегистрироваться на турнир можно по ссылке. Для зрителей вход будет свободным.

Соревнования начнутся в 09:00, а официальное открытие состоится 30 ноября в 13:00.