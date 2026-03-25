Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 27 марта

24 марта на территории лесного фонда Московской области не было зафиксировано возгораний. С 25 по 27 марта на всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет составлять +12–15 °C днем и +1–6 °C ночью. Синоптики прогнозируют безоблачную погоду без осадков.

При обнаружении возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.