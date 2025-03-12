В многоквартирных домах Подмосковья в феврале отремонтировали 550 лифтов

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Безопасность и комфорт жильцов напрямую зависят от состояния лифтов в многоквартирных домах. В феврале специалисты отремонтировали примерно 550 подъемных механизмов

Обслуживают и ремонтируют лифты специализированные компании, а сотрудники управляющих организаций должны своевременно принимать меры в случае возникновения проблем.

За прошлый месяц специалисты провели широкий спектр работ, среди которых замена дверей кабин и светильников, восстановление отдельных механизмов, ремонт электропроводки и канатов.

«Наша задача — совместно найти рациональные решения ключевых вопросов и оптимизировать всю работу от производства лифтов на заводе до их установки на объекте. Сегодня, в первую очередь, делаем упор на подборе квалифицированных организаций, отвечающих за обслуживание лифтов в МКД», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

Сообщить о поломке лифта можно по номеру 122*4 или оставить заявку на портале ЕДС МО.