В Министерстве ЖКХ Подмосковья рассказали о работе водозаборных узлов и очистке воды в регионе

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Система водоснабжения — комплекс сооружений и высокотехнологичного оборудования для добычи, подготовки и подачи воды. Главная часть этой системы — водозаборный узел. О его устройстве рассказали в министерстве ЖКХ региона.

Водозаборный узел состоит из нескольких частей:

Процесс очистки включает четыре этапа: фильтрацию примесей, аэрацию и обезжелезивание, ультрафиолетовую обработку для уничтожения бактерий и лабораторный анализ по нормам СанПиН перед подачей.

Новые ВЗУ фильтруют, обеззараживают и диспетчеризируют воду автоматически.

Также министерство обозначило планы до 2028 года. Ведомство нацелено обеспечить чистой водой два миллиона жителей и отремонтировать 356 объектов системы водоснабжения.

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