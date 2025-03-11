В Министерстве ЖКХ Подмосковья рассказали о работе водозаборных узлов и очистке воды в регионе

Система водоснабжения — комплекс сооружений и высокотехнологичного оборудования для добычи, подготовки и подачи воды. Главная часть этой системы — водозаборный узел. О его устройстве рассказали в министерстве ЖКХ региона.
Водозаборный узел состоит из нескольких частей:
насосной станции — поднимает воду из скважины;
резервуаров — запасают воду;
станции водоподготовки — очищает от примесей и загрязнений;
насоса второго подъема — направляет воду потребителям;
системы учета и контроля — следит за качеством и расходом воды.
Процесс очистки включает четыре этапа: фильтрацию примесей, аэрацию и обезжелезивание, ультрафиолетовую обработку для уничтожения бактерий и лабораторный анализ по нормам СанПиН перед подачей.
Новые ВЗУ фильтруют, обеззараживают и диспетчеризируют воду автоматически.
Также министерство обозначило планы до 2028 года. Ведомство нацелено обеспечить чистой водой два миллиона жителей и отремонтировать 356 объектов системы водоснабжения.
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