В Министерстве ЖКХ Подмосковья рассказали о работе водозаборных узлов и очистке воды в регионе

Система водоснабжения — комплекс сооружений и высокотехнологичного оборудования для добычи, подготовки и подачи воды. Главная часть этой системы — водозаборный узел. О его устройстве рассказали в министерстве ЖКХ региона.

Водозаборный узел состоит из нескольких частей:

насосной станции — поднимает воду из скважины;

резервуаров — запасают воду;

станции водоподготовки — очищает от примесей и загрязнений;

насоса второго подъема — направляет воду потребителям;

системы учета и контроля — следит за качеством и расходом воды.

Процесс очистки включает четыре этапа: фильтрацию примесей, аэрацию и обезжелезивание , ультрафиолетовую обработку для уничтожения бактерий и лабораторный анализ по нормам СанПиН перед подачей.

Новые ВЗУ фильтруют, обеззараживают и диспетчеризируют воду автоматически.

Также министерство обозначило планы до 2028 года. Ведомство нацелено обеспечить чистой водой два миллиона жителей и отремонтировать 356 объектов системы водоснабжения.