Концерт ко Дню героев Отечества пройдет в Лобне 9 декабря

Сегодня в Лобне состоится концерт, посвященный Дню героев Отечества. Мероприятие пройдет в Доме культуры «Красная Поляна» и начнется в 13:00.

Этот день посвящен памяти людей, проявивших героизм на фронтах, и тем, кто защищает мирную жизнь. В честь памятной даты в Лобне пройдет концерт с участием ветеранов боевых действий. Гости смогут услышать патриотические песни о Родине и родном крае, а также увидеть танцевальные номера от творческих коллективов Дома культуры «Красная Поляна». Организаторы приглашают всех жителей и гостей города принять участие в этом значимом событии и почтить память героев.

В Лобне традиционно уделяют внимание патриотическому воспитанию. Мероприятия проходят не только в день праздника, но и в образовательных и культурных учреждениях города. К участию в концерте приглашаются все желающие, независимо от возраста.

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